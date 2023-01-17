Травкина (Колесова) Елена Ермалаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Травкина (Колесова) Елена Ермалаевна

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Место рождения

Vysokie, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

05.09.1906

Дата смерти

05.01.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Травкин Никита Иванович

Žusiny
Рождение ребёнка
1937

Сын: Травкин Иван Никитьевич

Отец ребёнка: Травкин Никита Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.01.1991
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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