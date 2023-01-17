Травкина (Колесова) Елена Ермалаевна
Место рожденияVysokie, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения05.09.1906
Дата смерти05.01.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Травкин Никита Иванович
Žusiny
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Травкин Никита Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.01.1991
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis