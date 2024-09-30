Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1938

Жена: (Остроумова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
04.11.1940

Дочь: Широкова Римма Федоровна

Мать ребёнка: (Остроумова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
?.02.1942

Сын: Геня Федорович

Мать ребёнка: (Остроумова) Ольга Александровна

Смерть
Неизвестно

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