Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1938
Рождение ребёнка
04.11.1940
Дочь: Широкова Римма Федоровна
Мать ребёнка: (Остроумова) Ольга Александровна
Рождение ребёнка
?.02.1942
Сын: Геня Федорович
Мать ребёнка: (Остроумова) Ольга Александровна
Смерть
Неизвестно