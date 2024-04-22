Кургак (Сурмачевская) Екатерина Назаровна
Место рождения
Дата рождения30.11.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1870
Отец: Сурмачевский Назарий
Бракосочетание
21.10.1890
Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.12.1891
Сын: Кургак Игнатий Евгеньевич
Отец ребёнка: Кургак Евгений Тимофеевич
хутор Химов
Рождение ребёнка
03.06.1896
Сын: Кургак Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Кургак Евгений Тимофеевич
хутор Химов
Рождение ребёнка
01.10.1898
Дочь: Устина Евгеньевна
Отец ребёнка: Кургак Евгений Тимофеевич
хутор Химов
Рождение ребёнка
01.07.1901
Дочь: Кургак Ефросиния Евгеньевна
Отец ребёнка: Кургак Евгений Тимофеевич
хутор Химов
Рождение ребёнка
01.07.1904
Дочь: Кургак Марфа Евгеньевна
Отец ребёнка: Кургак Евгений Тимофеевич
хутор Химов
Рождение ребёнка
18.02.1907
Дочь: Кургак Марина Евгеньевна
Отец ребёнка: Кургак Евгений Тимофеевич
хутор Химов
Рождение ребёнка
25.01.1910
Дочь: Кургак Ксения Евгеньевна
Отец ребёнка: Кургак Евгений Тимофеевич
хутор Химов
Рождение ребёнка
26.06.1912
Отец ребёнка: Кургак Евгений Тимофеевич
хутор Химов
Рождение ребёнка
05.11.1917
Отец ребёнка: Кургак Евгений Тимофеевич
хутор Химов
Смерть
Неизвестно