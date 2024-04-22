Кургак (Сурмачевская) Екатерина Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКургак (Сурмачевская) Екатерина Назаровна

Кургак (Сурмачевская) Екатерина Назаровна

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

30.11.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1870

Отец: Сурмачевский Назарий

Мать: Сурмачевская Анна Семеновна

Кунашовка, Чернігівська область
Бракосочетание
21.10.1890

Муж: Кургак Евгений Тимофеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.12.1891

Сын: Кургак Игнатий Евгеньевич

Отец ребёнка: Кургак Евгений Тимофеевич

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
03.06.1896

Сын: Кургак Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Кургак Евгений Тимофеевич

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
01.10.1898

Дочь: Устина Евгеньевна

Отец ребёнка: Кургак Евгений Тимофеевич

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
01.07.1901

Дочь: Кургак Ефросиния Евгеньевна

Отец ребёнка: Кургак Евгений Тимофеевич

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
01.07.1904

Дочь: Кургак Марфа Евгеньевна

Отец ребёнка: Кургак Евгений Тимофеевич

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
18.02.1907

Дочь: Кургак Марина Евгеньевна

Отец ребёнка: Кургак Евгений Тимофеевич

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
25.01.1910

Дочь: Кургак Ксения Евгеньевна

Отец ребёнка: Кургак Евгений Тимофеевич

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
26.06.1912

Сын: Кургак Павел Евгеньевич

Отец ребёнка: Кургак Евгений Тимофеевич

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
05.11.1917

Сын: Кургак Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Кургак Евгений Тимофеевич

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close