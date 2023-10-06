Кургак Александр Евгеньевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения03.06.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1896
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1919
Дочь: Наталия Александровна
Мать ребёнка: Кургак Марина Дмитриевна
Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кургак Марина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно