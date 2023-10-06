Кургак Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКургак Александр Евгеньевич

Кургак Александр Евгеньевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

03.06.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1896

Отец: Кургак Евгений Тимофеевич

Мать: Кургак Екатерина Назаровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1919

Дочь: Наталия Александровна

Мать ребёнка: Кургак Марина Дмитриевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кургак Марина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close