Асанова Ирина Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Асанов Сергей Дмитриев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 262 Восприемник с. Покровского "Густин" Григорьев Окунев
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Литвина (Асанова) Анна Сергеева
Отец ребёнка: Асанов Сергей Дмитриев
Бракосочетание
До 1884 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 19
Рождение ребёнка
29.05.1884 ст.
Сын: Асанов Петр Сергеев
Отец ребёнка: Асанов Сергей Дмитриев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 16 Восприемник Михаил ..... Михайлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.
Дочь: Асанова Мария Сергеева
Отец ребёнка: Асанов Сергей Дмитриев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 97 Стр.72
Рождение ребёнка
17.09.1885 ст.
Дочь: Асанова Надежда Сергеева
Отец ребёнка: Асанов Сергей Дмитриев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 102 Восприемник родная сестра отцу Параскева Дмитриева
Рождение ребёнка
11.07.1888 ст.
Дочь: Асанова Ольга Сергеева
Отец ребёнка: Асанов Сергей Дмитриев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 26 Восприемник родительница их Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
17.08.1889 ст.
Дочь: Асанова Наталия Сергеева
Отец ребёнка: Асанов Сергей Дмитриев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 113 Восприемник д. Ермолиной солдатская девица Терентьева Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
11.11.1890 ст.
Дочь: Ефимова (Асанова) Стефанида Сергеева
Отец ребёнка: Асанов Сергей Дмитриев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 172
Смерть
Неизвестно