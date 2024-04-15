Асанова Ирина Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанова Ирина Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асанов Василий Сергеев

Отец ребёнка: Асанов Сергей Дмитриев

Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 262 Восприемник с. Покровского "Густин" Григорьев Окунев
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Литвина (Асанова) Анна Сергеева

Отец ребёнка: Асанов Сергей Дмитриев

Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
До 1884 ст.

Муж: Асанов Сергей Дмитриев

Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 19
Рождение ребёнка
29.05.1884 ст.

Сын: Асанов Петр Сергеев

Отец ребёнка: Асанов Сергей Дмитриев

Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 16 Восприемник Михаил ..... Михайлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.

Дочь: Асанова Мария Сергеева

Отец ребёнка: Асанов Сергей Дмитриев

Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 97 Стр.72
Рождение ребёнка
17.09.1885 ст.

Дочь: Асанова Надежда Сергеева

Отец ребёнка: Асанов Сергей Дмитриев

Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 102 Восприемник родная сестра отцу Параскева Дмитриева
Рождение ребёнка
11.07.1888 ст.

Дочь: Асанова Ольга Сергеева

Отец ребёнка: Асанов Сергей Дмитриев

Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 26 Восприемник родительница их Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
17.08.1889 ст.

Дочь: Асанова Наталия Сергеева

Отец ребёнка: Асанов Сергей Дмитриев

Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 113 Восприемник д. Ермолиной солдатская девица Терентьева Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
11.11.1890 ст.

Дочь: Ефимова (Асанова) Стефанида Сергеева

Отец ребёнка: Асанов Сергей Дмитриев

Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 172
Смерть
Неизвестно

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