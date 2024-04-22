Асанов Сергей Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияМежду 1858 и 1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Между 1858 и 1866 ст.
Отец: Асанов Дмитрий Сергеев
Мать: Асанова Ксения Петрова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Литвина Анна Сергеева
Мать ребёнка: Асанова Ирина Ефимова
Рождение ребёнка
29.05.1884 ст.
Сын: Асанов Петр Сергеев
Мать ребёнка: Асанова Ирина Ефимова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 16 Восприемник Михаил ..... Михайлов
Бракосочетание
До 1884 ст.
Жена: Асанова Ирина Ефимова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 19
Рождение ребёнка
17.09.1885 ст.
Дочь: Асанова Надежда Сергеева
Мать ребёнка: Асанова Ирина Ефимова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 102 Восприемник родная сестра отцу Параскева Дмитриева
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.
Дочь: Асанова Мария Сергеева
Мать ребёнка: Асанова Ирина Ефимова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 97 Стр.72
Рождение ребёнка
11.07.1888 ст.
Дочь: Асанова Ольга Сергеева
Мать ребёнка: Асанова Ирина Ефимова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 26 Восприемник родительница их Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
17.08.1889 ст.
Дочь: Асанова Наталия Сергеева
Мать ребёнка: Асанова Ирина Ефимова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 113 Восприемник д. Ермолиной солдатская девица Терентьева Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
11.11.1890 ст.
Дочь: Ефимова Стефанида Сергеева
Мать ребёнка: Асанова Ирина Ефимова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 172
Поручитель
14.10.1902 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 271
Поручитель
12.01.1909 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 98 Стр. 197
Поручитель
26.10.1909 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 98 Стр. 206 Поручитель у Сергея Григорьев Елисеева? и Марина Петрова Тетюева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Асанова Ирина Ефимова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 262 Восприемник с. Покровского "Густин" Григорьев Окунев
Смерть
Неизвестно