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Асанов Сергей Дмитриев

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Между 1858 и 1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1858 и 1866 ст.

Отец: Асанов Дмитрий Сергеев

Мать: Асанова Ксения Петрова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Литвина Анна Сергеева

Мать ребёнка: Асанова Ирина Ефимова

Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.05.1884 ст.

Сын: Асанов Петр Сергеев

Мать ребёнка: Асанова Ирина Ефимова

Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 16 Восприемник Михаил ..... Михайлов
Бракосочетание
До 1884 ст.

Жена: Асанова Ирина Ефимова

Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 19
Рождение ребёнка
17.09.1885 ст.

Дочь: Асанова Надежда Сергеева

Мать ребёнка: Асанова Ирина Ефимова

Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 102 Восприемник родная сестра отцу Параскева Дмитриева
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.

Дочь: Асанова Мария Сергеева

Мать ребёнка: Асанова Ирина Ефимова

Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 97 Стр.72
Рождение ребёнка
11.07.1888 ст.

Дочь: Асанова Ольга Сергеева

Мать ребёнка: Асанова Ирина Ефимова

Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 26 Восприемник родительница их Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
17.08.1889 ст.

Дочь: Асанова Наталия Сергеева

Мать ребёнка: Асанова Ирина Ефимова

Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 113 Восприемник д. Ермолиной солдатская девица Терентьева Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
11.11.1890 ст.

Дочь: Ефимова Стефанида Сергеева

Мать ребёнка: Асанова Ирина Ефимова

Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 172
Поручитель
14.10.1902 ст.
Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 271
Поручитель
12.01.1909 ст.
Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 98 Стр. 197
Поручитель
26.10.1909 ст.
Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 98 Стр. 206 Поручитель у Сергея Григорьев Елисеева? и Марина Петрова Тетюева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асанов Василий Сергеев

Мать ребёнка: Асанова Ирина Ефимова

Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 262 Восприемник с. Покровского "Густин" Григорьев Окунев
Смерть
Неизвестно
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