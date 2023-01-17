Орлов (Ющенко) Ефим Савельевич
Место рождения
Дата рождения22.03.1877
Дата смерти24.11.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1934
Дочь: Гайсёнок Евгения Ефимовна
Мать ребёнка: Орлова Пелогея Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.1955
Гуран, Тулунский муниципальный район, Иркутская область