Орлов (Ющенко) Ефим Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов (Ющенко) Ефим Савельевич

Орлов (Ющенко) Ефим Савельевич

avatar

Место рождения

Ульково, Великолуцкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

22.03.1877

Дата смерти

24.11.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульково, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1934

Дочь: Гайсёнок Евгения Ефимовна

Мать ребёнка: Орлова Пелогея Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Пелогея Георгиевна

Смерть
24.11.1955
Гуран, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close