Кржановская (Израилева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кржановская (Израилева) Анна

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Место рождения

Симбирск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Израилев Исай (Израиль)

Мать: Израилева Анастасия

Симбирск
Рождение ребёнка
1893

Сын: Кржановский Даниил

Отец ребёнка: Кржановский Яков

Астрахань
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корженевич Софья

Отец ребёнка: Кржановский Яков

Астрахань
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кржановский Яков

Смерть
Неизвестно
Астрахань
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