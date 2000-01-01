Кржановская (Израилева) Анна
Место рожденияСимбирск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Израилев Исай (Израиль)
Мать: Израилева Анастасия
Симбирск
Рождение ребёнка
1893
Сын: Кржановский Даниил
Отец ребёнка: Кржановский Яков
Астрахань
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корженевич Софья
Отец ребёнка: Кржановский Яков
Астрахань
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кржановский Яков
Смерть
Неизвестно
Астрахань