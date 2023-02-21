Израилева Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Израилева Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Израилев Даниил

Отец ребёнка: Израилев Исай (Израиль)

Симбирск
Развод
Неизвестно

Муж: Израилев Исай (Израиль)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кржановская Анна

Отец ребёнка: Израилев Исай (Израиль)

Симбирск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Израилев Исай (Израиль)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Израилев Бронислав

Отец ребёнка: Израилев Исай (Израиль)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Израилев Исай (Израиль)

Смерть
Неизвестно
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