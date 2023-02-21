Израилева Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Израилев Даниил
Отец ребёнка: Израилев Исай (Израиль)
Симбирск
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кржановская Анна
Отец ребёнка: Израилев Исай (Израиль)
Симбирск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Израилев Исай (Израиль)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Израилев Бронислав
Отец ребёнка: Израилев Исай (Израиль)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно