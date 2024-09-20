Тимина Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимина Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1900

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стулова (Тимина) Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Тимин Семен Яковлевич

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
не нашла в переписи. По косвенным признакам.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимин Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
30.01.1872

Дочь: Елшина (Тимина) Агапья Семеновна

Отец ребёнка: Тимин Семен Яковлевич

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Гос.крестьянин Александр Яковлевич Тимин и Евдокия Захарова 23 года при вступлении в брак в 1896г
Рождение ребёнка
21.02.1874

Сын: Тимин Поликарп Семенович

Отец ребёнка: Тимин Семен Яковлевич

Родители: Гос. Крестьянин Семен Яковлевич Тимин и жена Мария Павловна Восприемники: Гос.крестьянин Александр Яковлевич Тимин и крестьянина Василия Ивановича Захарова жена Евдокия Захарова
Смерть
До 1900
Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В книге за 1900 год ее муж - вдовец
Рождение ребёнка
Около 1970

Сын: Тимин Кузьма Семенович

Отец ребёнка: Тимин Семен Яковлевич

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Не нашла в книге

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