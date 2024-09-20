Тимина Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стулова (Тимина) Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Тимин Семен Яковлевич
не нашла в переписи. По косвенным признакам.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1872
Дочь: Елшина (Тимина) Агапья Семеновна
Отец ребёнка: Тимин Семен Яковлевич
Восприемники: Гос.крестьянин Александр Яковлевич Тимин и Евдокия Захарова 23 года при вступлении в брак в 1896г
Рождение ребёнка
21.02.1874
Отец ребёнка: Тимин Семен Яковлевич
Родители: Гос. Крестьянин Семен Яковлевич Тимин и жена Мария Павловна Восприемники: Гос.крестьянин Александр Яковлевич Тимин и крестьянина Василия Ивановича Захарова жена Евдокия Захарова
Смерть
До 1900
В книге за 1900 год ее муж - вдовец
Рождение ребёнка
Около 1970
Отец ребёнка: Тимин Семен Яковлевич
Не нашла в книге