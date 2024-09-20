Тимин Семен Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1833
Дата смертиПосле 1900
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833
Отец: Тимин Яков
Мать: не указана
В 1900 году указан возраст 67 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стулова (Тимина) Ксения Семеновна
Мать ребёнка: Тимина Мария Павловна
не нашла в переписи. По косвенным признакам.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимина Мария Павловна
Рождение ребёнка
30.01.1872
Дочь: Елшина (Тимина) Агапья Семеновна
Мать ребёнка: Тимина Мария Павловна
Восприемники: Гос.крестьянин Александр Яковлевич Тимин и Евдокия Захарова 23 года при вступлении в брак в 1896г
Рождение ребёнка
21.02.1874
Мать ребёнка: Тимина Мария Павловна
Родители: Гос. Крестьянин Семен Яковлевич Тимин и жена Мария Павловна Восприемники: Гос.крестьянин Александр Яковлевич Тимин и крестьянина Василия Ивановича Захарова жена Евдокия Захарова
Место жительства
1900
Вдовец, с ним живет сын Кузьма 30 лет, его жена 30 лет и их сын 5/12 месяцев Дом свой, 6 группа. Сборщик на церковь. Ходит на заработки круглый год, до 1894н в Уфу? И другие места? 3 лошади, жеребено... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1970
Мать ребёнка: Тимина Мария Павловна
Не нашла в книге
Смерть
После 1900