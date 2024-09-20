Тимин Семен Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимин Семен Яковлевич

Тимин Семен Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1833

Дата смерти

После 1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833

Отец: Тимин Яков

Мать: не указана

В 1900 году указан возраст 67 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стулова (Тимина) Ксения Семеновна

Мать ребёнка: Тимина Мария Павловна

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
не нашла в переписи. По косвенным признакам.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимина Мария Павловна

Рождение ребёнка
30.01.1872

Дочь: Елшина (Тимина) Агапья Семеновна

Мать ребёнка: Тимина Мария Павловна

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Гос.крестьянин Александр Яковлевич Тимин и Евдокия Захарова 23 года при вступлении в брак в 1896г
Рождение ребёнка
21.02.1874

Сын: Тимин Поликарп Семенович

Мать ребёнка: Тимина Мария Павловна

Родители: Гос. Крестьянин Семен Яковлевич Тимин и жена Мария Павловна Восприемники: Гос.крестьянин Александр Яковлевич Тимин и крестьянина Василия Ивановича Захарова жена Евдокия Захарова
Место жительства
1900
Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Вдовец, с ним живет сын Кузьма 30 лет, его жена 30 лет и их сын 5/12 месяцев Дом свой, 6 группа. Сборщик на церковь. Ходит на заработки круглый год, до 1894н в Уфу? И другие места? 3 лошади, жеребено... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1970

Сын: Тимин Кузьма Семенович

Мать ребёнка: Тимина Мария Павловна

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Не нашла в книге
Смерть
После 1900
Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.