Константинова (Чичагина) Варвара Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова (Чичагина) Варвара Афанасьевна

Место рождения

Метляева, Балаганский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Около 1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.

Отец: Чичагин Афанасий Феофилактович

Мать: не указана

Метляева, Балаганский муниципальный район, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 33
Бракосочетание
17.05.1882 ст.

Муж: Константинов Даниил Фомин

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 33
Рождение ребёнка
06.08.1882 ст.

Сын: Константинов Андрей Даниилович

Отец ребёнка: Константинов Даниил Фомин

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 19
Смерть
Неизвестно
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