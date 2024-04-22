Константинова (Чичагина) Варвара Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1861 ст.
Отец: Чичагин Афанасий Феофилактович
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 33
Бракосочетание
17.05.1882 ст.
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 33
Рождение ребёнка
06.08.1882 ст.
Сын: Константинов Андрей Даниилович
Отец ребёнка: Константинов Даниил Фомин
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 19
Смерть
Неизвестно