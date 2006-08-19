Михайлов Владимир Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1950
Дата смерти19.08.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1986
Дочь: Плужник Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Михайлова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
16.09.1988
Дочь: Михайлова Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Михайлова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Максим Владимирович
Мать ребёнка: Михайлова Наталья Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.2006