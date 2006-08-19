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Михайлов Владимир Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1950

Дата смерти

19.08.2006

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1986

Дочь: Плужник Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Михайлова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
16.09.1988

Дочь: Михайлова Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Михайлова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Максим Владимирович

Мать ребёнка: Михайлова Наталья Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Наталья Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Наталья Викторовна

Смерть
19.08.2006
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