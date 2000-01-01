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Аникин Михаил Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

02.06.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Аникин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1901

Сын: Аникин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Аникина Прасковья

Рождение ребёнка
16.03.1901

Сын: Аникин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Аникина Прасковья

Рождение ребёнка
03.03.1908

Дочь: Барынина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Аникина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Михайловна

Мать ребёнка: Аникина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аникин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Аникина Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аникина Прасковья

Смерть
02.06.1958
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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