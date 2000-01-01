Аникин Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти02.06.1958
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Аникин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1901
Сын: Аникин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Аникина Прасковья
Рождение ребёнка
16.03.1901
Мать ребёнка: Аникина Прасковья
Рождение ребёнка
03.03.1908
Дочь: Барынина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Аникина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Михайловна
Мать ребёнка: Аникина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аникин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Аникина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аникина Прасковья
Смерть
02.06.1958
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха