Аникина (Малова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина (Малова) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1901

Сын: Аникин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Аникин Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
16.03.1901

Сын: Аникин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Аникин Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
03.03.1908

Дочь: Барынина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Аникин Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Михайловна

Отец ребёнка: Аникин Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аникин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Аникин Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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