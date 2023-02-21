Аникина (Малова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1901
Сын: Аникин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Аникин Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
16.03.1901
Отец ребёнка: Аникин Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
03.03.1908
Дочь: Барынина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Аникин Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Михайловна
Отец ребёнка: Аникин Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аникин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Аникин Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно