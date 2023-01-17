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Суменков Андрей Александрович
Суменков Андрей Александрович
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Место рождения
Тобольск
, город Тобольск, Тюменская область
Дата рождения
27.03.1986
Пол
Мужской
Отец
Суменков Александр Георгиевич
1960 г.р.
Мать
Суменкова Валентина Викторовна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1986
Отец:
Суменков Александр Георгиевич
Мать:
Суменкова Валентина Викторовна
Тобольск
, город Тобольск, Тюменская область
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