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Суменков Андрей Александрович

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Место рождения

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Дата рождения

27.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1986

Отец: Суменков Александр Георгиевич

Мать: Суменкова Валентина Викторовна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
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