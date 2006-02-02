Karu Heldur — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Karu Heldur

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1937

Дата смерти

02.02.2006

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1937

Отец: Karu Martin

Мать: Karu (Kreek) Hilda-Johanna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.09.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.02.2006
Похороны
Неизвестно

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