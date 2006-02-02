Karu Heldur
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1937
Дата смерти02.02.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1937
Отец: Karu Martin
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.09.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.02.2006
Похороны
Неизвестно