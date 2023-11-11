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Пучков Егор Ефимович

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

02.04.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1842

Отец: Пучков Ефим Дмитриевич

Мать: Пучкова Ангелина (Акилина) Александровна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники: Пучков Терентий Андреевич Лазарева Лукерия Петровна жена Василия Михайловича
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучкова Евдокия Петровна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.07.1868

Дочь: Пучкова Олимпиада Егоровна

Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Петровна

Восприемники: Пучков Константин Ефимович Денисова Татьяна Трофимовна
Смерть
Неизвестно

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