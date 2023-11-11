Пучков Егор Ефимович
Место рождения
Дата рождения02.04.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1842
Восприемники: Пучков Терентий Андреевич Лазарева Лукерия Петровна жена Василия Михайловича
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пучкова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
25.07.1868
Дочь: Пучкова Олимпиада Егоровна
Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Петровна
Восприемники: Пучков Константин Ефимович Денисова Татьяна Трофимовна
Смерть
Неизвестно