Пучкова Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пучков Егор Ефимович
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.07.1868
Дочь: Пучкова Олимпиада Егоровна
Отец ребёнка: Пучков Егор Ефимович
Восприемники: Пучков Константин Ефимович Денисова Татьяна Трофимовна
Смерть
Неизвестно