Пучкова Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучкова Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучков Егор Ефимович

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.07.1868

Дочь: Пучкова Олимпиада Егоровна

Отец ребёнка: Пучков Егор Ефимович

Восприемники: Пучков Константин Ефимович Денисова Татьяна Трофимовна
Смерть
Неизвестно

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