Дружинина Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиМежду 1834 и 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Сын: Дружинин Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Дружинин Алексей Семенович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Дружинин Ларион Алексеевич
Отец ребёнка: Дружинин Алексей Семенович
Рождение ребёнка
Между 1813 и 1829
Сын: Дружинин Терентий Алексеевич
Отец ребёнка: Дружинин Алексей Семенович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Дружинин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Дружинин Алексей Семенович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Дружинин Алексей Семенович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Наталия Алексеевна
Отец ребёнка: Дружинин Алексей Семенович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Палагея Алексеевна
Отец ребёнка: Дружинин Алексей Семенович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Дружинин Алексей Семенович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Соломея Алексеевна
Отец ребёнка: Дружинин Алексей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1834 и 1851