Дружинина Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Между 1834 и 1851

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Дружинин Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Дружинин Алексей Семенович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Дружинин Ларион Алексеевич

Отец ребёнка: Дружинин Алексей Семенович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Между 1813 и 1829

Сын: Дружинин Терентий Алексеевич

Отец ребёнка: Дружинин Алексей Семенович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Дружинин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Дружинин Алексей Семенович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Дружинин Алексей Семенович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Наталия Алексеевна

Отец ребёнка: Дружинин Алексей Семенович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Палагея Алексеевна

Отец ребёнка: Дружинин Алексей Семенович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Дружинин Алексей Семенович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Соломея Алексеевна

Отец ребёнка: Дружинин Алексей Семенович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Алексей Семенович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1834 и 1851
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