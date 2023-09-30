Либик Лазарь Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Либик Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
23.11.1907 ст.
Дочь: Либик Екатерина Лазаревна
Мать ребёнка: Либик Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
25.09.1911 ст.
Мать ребёнка: Либик Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
02.02.1913 ст.
Мать ребёнка: Либик Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
19.10.1914 ст.
Сын: Либик Иван Лазаревич
Мать ребёнка: Либик Татьяна Петровна
Смерть
Неизвестно