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Либик Лазарь Иванович

Место рождения

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Либик Иван Филиппович

Мать: Либик (Михеенко) Екатерина Гавриловна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Либик Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
23.11.1907 ст.

Дочь: Либик Екатерина Лазаревна

Мать ребёнка: Либик Татьяна Петровна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.09.1911 ст.

Сын: Либик Сергей Лазаревич

Мать ребёнка: Либик Татьяна Петровна

Козыри, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.02.1913 ст.

Сын: Либик Семён Лазаревич

Мать ребёнка: Либик Татьяна Петровна

Козыри, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.10.1914 ст.

Сын: Либик Иван Лазаревич

Мать ребёнка: Либик Татьяна Петровна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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