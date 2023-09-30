Либик Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1907 ст.
Дочь: Либик Екатерина Лазаревна
Отец ребёнка: Либик Лазарь Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1911 ст.
Отец ребёнка: Либик Лазарь Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1913 ст.
Отец ребёнка: Либик Лазарь Иванович
Рождение ребёнка
19.10.1914 ст.
Сын: Либик Иван Лазаревич
Отец ребёнка: Либик Лазарь Иванович
Смерть
Неизвестно