Либик Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Либик Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Либик Лазарь Иванович

Рождение ребёнка
23.11.1907 ст.

Дочь: Либик Екатерина Лазаревна

Отец ребёнка: Либик Лазарь Иванович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.09.1911 ст.

Сын: Либик Сергей Лазаревич

Отец ребёнка: Либик Лазарь Иванович

Козыри, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.02.1913 ст.

Сын: Либик Семён Лазаревич

Отец ребёнка: Либик Лазарь Иванович

Козыри, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.10.1914 ст.

Сын: Либик Иван Лазаревич

Отец ребёнка: Либик Лазарь Иванович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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