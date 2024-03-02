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Туев Алексей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туева Пелагея Артамонова

Рождение ребёнка
01.01.1846 ст.

Дочь: Туева Анисья Алексеева

Мать ребёнка: Туева Пелагея Артамонова

Адамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Деревни Адамовки г. крестьянин Алексей Иванов Туев и жена его Пелагея Артамонова, оба православного исповедания Восприимниками были: Оной же деревни крестьяне: Иван Иванов Плотников и женка Анна Ивано... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1849 ст.

Сын: Туев Матвей Алексеев

Мать ребёнка: Туева Пелагея Артамонова

Адамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Деревни Адамовки государственный крестьянин Алексей Иванов Туев и законная жена его Пелагея Артамонова православного вероисповедания Восприимниками были: Тойже деревни государственный крестьянин Иван ... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1855 ст.

Сын: Туев Яков Алексеев

Мать ребёнка: Туева Пелагея Артамонова

Адамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Деревни Адамовки государственный крестьянин Алексей Иванов Туев и законная жена его Пелагея Артамонова, оба православного вероисповедания. Восприимниками были: Той же деревни государственный крестьяни... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1858 ст.

Сын: Туев Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Туева Пелагея Артамонова

Адамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Деревни Адамовки государственный крестьянин Алексей Иванов Туев и законная жена его Пелагея Артамонова оба православного вероисповедания. Восприимниками были: тойже деревни государствнный крестьянин И... Показать все
Рождение ребёнка
15.03.1861 ст.

Сын: Туев Алексей Алексеев

Мать ребёнка: Туева Пелагея Артамонова

Адамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Деревни Адамовки государственный крестьянин Алексей Иванов Туев и законная жена его Пелагея Артамонова оба православного вероисповедания. Восприимниками были: Тойже деревни Государственный крестьянин... Показать все
Рождение ребёнка
30.08.1865 ст.

Дочь: Туева Марфа Алексеева

Мать ребёнка: Туева Пелагея Артамонова

Адамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Деревни Адамовки государственный крестьянин Алексей Иванов Туев и законная жена его Пелагея Артамонова оба православного вероисповедания. Восприимниками были: Тойже деревни Государственный крестьянин... Показать все

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