Туева Пелагея Артамонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туев Алексей Иванов
Рождение ребёнка
01.01.1846 ст.
Дочь: Туева Анисья Алексеева
Отец ребёнка: Туев Алексей Иванов
Деревни Адамовки г. крестьянин Алексей Иванов Туев и жена его Пелагея Артамонова, оба православного исповедания Восприимниками были: Оной же деревни крестьяне: Иван Иванов Плотников и женка Анна Ивано... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1849 ст.
Сын: Туев Матвей Алексеев
Отец ребёнка: Туев Алексей Иванов
Деревни Адамовки государственный крестьянин Алексей Иванов Туев и законная жена его Пелагея Артамонова православного вероисповедания Восприимниками были: Тойже деревни государственный крестьянин Иван ... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1855 ст.
Сын: Туев Яков Алексеев
Отец ребёнка: Туев Алексей Иванов
Деревни Адамовки государственный крестьянин Алексей Иванов Туев и законная жена его Пелагея Артамонова, оба православного вероисповедания. Восприимниками были: Той же деревни государственный крестьяни... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1858 ст.
Отец ребёнка: Туев Алексей Иванов
Деревни Адамовки государственный крестьянин Алексей Иванов Туев и законная жена его Пелагея Артамонова оба православного вероисповедания. Восприимниками были: тойже деревни государствнный крестьянин И... Показать все
Рождение ребёнка
15.03.1861 ст.
Отец ребёнка: Туев Алексей Иванов
Деревни Адамовки государственный крестьянин Алексей Иванов Туев и законная жена его Пелагея Артамонова оба православного вероисповедания. Восприимниками были: Тойже деревни Государственный крестьянин... Показать все
Рождение ребёнка
30.08.1865 ст.
Дочь: Туева Марфа Алексеева
Отец ребёнка: Туев Алексей Иванов
Деревни Адамовки государственный крестьянин Алексей Иванов Туев и законная жена его Пелагея Артамонова оба православного вероисповедания. Восприимниками были: Тойже деревни Государственный крестьянин... Показать все
Смерть
Неизвестно