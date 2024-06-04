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Аманова Марья Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

20.09.1867

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Мольков Павел Степанов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
21.11.1845

Муж: Аманов Дементий Фролов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Аманов Максим Дементьев

Отец ребёнка: Аманов Дементий Фролов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: (Аманова) Дарья Дементьева

Отец ребёнка: Аманов Дементий Фролов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Аманов Петр Дементьев

Отец ребёнка: Аманов Дементий Фролов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Ермохина (Аманова) Евдокия Дементьева

Отец ребёнка: Аманов Дементий Фролов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
20.09.1867
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от лихорадки

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