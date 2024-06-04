Аманова Марья Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти20.09.1867
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Мольков Павел Степанов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.11.1845
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Аманов Дементий Фролов
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: (Аманова) Дарья Дементьева
Отец ребёнка: Аманов Дементий Фролов
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Аманов Дементий Фролов
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Ермохина (Аманова) Евдокия Дементьева
Отец ребёнка: Аманов Дементий Фролов
Смерть
20.09.1867
Причина смерти: от лихорадки