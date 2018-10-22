Волынкина (Мезенцева) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волынкина (Мезенцева) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1936

Дата смерти

22.10.2018

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1936

Отец: Мезенцев Иван Алексеевич

Мать: Мезенцева Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
13.01.1957

Дочь: Василенко Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Волынкин Иван Петрович

Корчино, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волынкин Иван Петрович

Корчино, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волынкин Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волынкин Иван Петрович

Смерть
22.10.2018
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