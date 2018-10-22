Волынкина (Мезенцева) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1936
Дата смерти22.10.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1936
Рождение ребёнка
13.01.1957
Дочь: Василенко Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Волынкин Иван Петрович
Рождение ребёнка
01.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волынкин Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волынкин Иван Петрович
Смерть
22.10.2018