Волынкин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1957
Дочь: Василенко Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Волынкина Валентина Ивановна
Корчино, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волынкина Валентина Ивановна
с.Корчино, Шарчинский район, Алтайский край, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волынкина Валентина Ивановна
Смерть
2007