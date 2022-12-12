Волынкин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолынкин Иван Петрович

Волынкин Иван Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1957

Дочь: Василенко Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Волынкина Валентина Ивановна

Корчино, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волынкина Валентина Ивановна

с.Корчино, Шарчинский район, Алтайский край, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волынкина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волынкина Валентина Ивановна

Смерть
2007
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close