(Котова) Устина Федотовна
Место рождения
Дата рождения13.10.1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1785
Отец: Котов Федот Онисимович
Крещение
13.10.1785
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемники: того села Левонтей Котов, вдова Осипа Анисимова
Смерть
Неизвестно