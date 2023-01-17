(Котова) Устина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Котова) Устина Федотовна

(Котова) Устина Федотовна

avatar

Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.10.1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1755 г.р.

Мать

1753 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1785

Отец: Котов Федот Онисимович

Мать: Котова Екатерина Ивановна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
13.10.1785
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемники: того села Левонтей Котов, вдова Осипа Анисимова
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close