Афанасьев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1962

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1986

Дочь: Афанасьева Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Кондрашова Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
18.08.1988

Сын: Афанасьев Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Кондрашова Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Елена Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Светлана Анатольевна

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