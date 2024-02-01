Афанасьев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.07.1986
Дочь: Афанасьева Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Кондрашова Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
18.08.1988
Сын: Афанасьев Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Кондрашова Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Елена Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно