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Афанасьева Елена Алексеевна
Афанасьева Елена Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.07.1986
Пол
Женский
Отец
Афанасьев Алексей Иванович
1962 г.р.
Мать
Кондрашова Светлана Анатольевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1986
Отец:
Афанасьев Алексей Иванович
Мать:
Кондрашова Светлана Анатольевна
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