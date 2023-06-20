Шапкина Мелания Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.03.1852
Дочь: Шапкина Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Шапкин Емельян Давидович
Рождение ребёнка
24.01.1855
Дочь: Шапкина Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Шапкин Емельян Давидович
Рождение ребёнка
11.10.1857
Дочь: Шапкина Параскева Емельяновна
Отец ребёнка: Шапкин Емельян Давидович
Рождение ребёнка
11.04.1864
Дочь: Шапкина Дарья Емельяновна
Отец ребёнка: Шапкин Емельян Давидович
Рождение ребёнка
21.07.1867
Отец ребёнка: Шапкин Емельян Давидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно