Шапкина Мелания Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкина Мелания Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1852

Дочь: Шапкина Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Шапкин Емельян Давидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.01.1855

Дочь: Шапкина Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Шапкин Емельян Давидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.10.1857

Дочь: Шапкина Параскева Емельяновна

Отец ребёнка: Шапкин Емельян Давидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.04.1864

Дочь: Шапкина Дарья Емельяновна

Отец ребёнка: Шапкин Емельян Давидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.07.1867

Сын: Шапкин Илья Емельянович

Отец ребёнка: Шапкин Емельян Давидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапкин Емельян Давидович

Смерть
Неизвестно
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