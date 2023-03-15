Шкурко Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1892
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1892
Отец: Шкурко Данил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1924
Дочь: (Шкурко) Галина Степановна
Мать ребёнка: Шкурко (Гостищева) Александра
Рождение ребёнка
25.12.1926
Сын: Шкурко Николай
Мать ребёнка: Шкурко (Гостищева) Александра
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1944