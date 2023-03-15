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Шкурко Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1892

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1892

Отец: Шкурко Данил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкурко (Гостищева) Александра

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1924

Дочь: (Шкурко) Галина Степановна

Мать ребёнка: Шкурко (Гостищева) Александра

Рождение ребёнка
25.12.1926

Сын: Шкурко Николай

Мать ребёнка: Шкурко (Гостищева) Александра

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1944

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