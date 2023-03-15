Шкурко (Гостищева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1899
Отец: Гостищев Илья
Рождение ребёнка
25.03.1924
Дочь: Галина Степановна
Отец ребёнка: Шкурко Степан
Россия
Рождение ребёнка
25.12.1926
Сын: Шкурко Николай
Отец ребёнка: Шкурко Степан
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шкурко Степан
Смерть
Неизвестно