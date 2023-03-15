Шкурко (Гостищева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкурко (Гостищева) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1899

Отец: Гостищев Илья

Мать: Гостищева Елена Исидоровна

Рождение ребёнка
25.03.1924

Дочь: Галина Степановна

Отец ребёнка: Шкурко Степан

Россия
Рождение ребёнка
25.12.1926

Сын: Шкурко Николай

Отец ребёнка: Шкурко Степан

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкурко Степан

Смерть
Неизвестно
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