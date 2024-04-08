Дашинимаева Дарима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нимаев Доржо Жамсуевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дашинимаев Базыр Дугарович
Рождение ребёнка
28.11.1985
Сын: Дашинимаев Зорикто Базырович
Отец ребёнка: Дашинимаев Базыр Дугарович
Рождение ребёнка
24.01.1989
Сын: Дашинимаев Амгалан Базырович
Отец ребёнка: Дашинимаев Базыр Дугарович