Дашинимаева Дарима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дашинимаева Дарима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нимаев Доржо Жамсуевич

Мать: Сангаева Дулмажап Будаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дашинимаев Базыр Дугарович

Рождение ребёнка
13.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дашинимаев Базыр Дугарович

Рождение ребёнка
28.11.1985

Сын: Дашинимаев Зорикто Базырович

Отец ребёнка: Дашинимаев Базыр Дугарович

Рождение ребёнка
24.01.1989

Сын: Дашинимаев Амгалан Базырович

Отец ребёнка: Дашинимаев Базыр Дугарович

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