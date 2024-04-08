Дашинимаев Базыр Дугарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дашинимаева Дарима
Рождение ребёнка
13.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дашинимаева Дарима
Рождение ребёнка
28.11.1985
Сын: Дашинимаев Зорикто Базырович
Мать ребёнка: Дашинимаева Дарима
Рождение ребёнка
24.01.1989
Сын: Дашинимаев Амгалан Базырович
Мать ребёнка: Дашинимаева Дарима