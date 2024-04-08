Дашинимаев Базыр Дугарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дашинимаев Базыр Дугарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1985 г.р.
1989 г.р.

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дашинимаева Дарима

Рождение ребёнка
13.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дашинимаева Дарима

Рождение ребёнка
28.11.1985

Сын: Дашинимаев Зорикто Базырович

Мать ребёнка: Дашинимаева Дарима

Рождение ребёнка
24.01.1989

Сын: Дашинимаев Амгалан Базырович

Мать ребёнка: Дашинимаева Дарима

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