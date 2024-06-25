Орлов Николай Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
08.11.1899 ст.
Рождение ребёнка
11.08.1901
Мать ребёнка: Орлова (Ермошина) Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
27.03.1904
Дочь: Орлова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Орлова (Ермошина) Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
01.10.1906
Дочь: Орлова Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Орлова (Ермошина) Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
24.06.1908
Мать ребёнка: Орлова (Ермошина) Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
26.07.1910
Дочь: Орлова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Орлова (Ермошина) Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
23.01.1913
Дочь: Орлова Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Орлова (Ермошина) Марфа Егоровна
Смерть
Неизвестно