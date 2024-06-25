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Орлов Николай Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлов Аким Максимович

Мать: Орлова (Борисова) Софья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова (Ермошина) Марфа Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
08.11.1899 ст.

Жена: Орлова (Ермошина) Марфа Егоровна

Рождение ребёнка
11.08.1901

Сын: Орлов Максим Николаевич

Мать ребёнка: Орлова (Ермошина) Марфа Егоровна

Рождение ребёнка
27.03.1904

Дочь: Орлова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Орлова (Ермошина) Марфа Егоровна

Рождение ребёнка
01.10.1906

Дочь: Орлова Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Орлова (Ермошина) Марфа Егоровна

Рождение ребёнка
24.06.1908

Сын: Орлов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Орлова (Ермошина) Марфа Егоровна

Рождение ребёнка
26.07.1910

Дочь: Орлова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Орлова (Ермошина) Марфа Егоровна

Рождение ребёнка
23.01.1913

Дочь: Орлова Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Орлова (Ермошина) Марфа Егоровна

Смерть
Неизвестно

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