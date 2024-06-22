Орлова (Ермошина) Марфа Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Ермошина) Марфа Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Николай Акимович

Бракосочетание
08.11.1899 ст.

Муж: Орлов Николай Акимович

Рождение ребёнка
11.08.1901

Сын: Орлов Максим Николаевич

Отец ребёнка: Орлов Николай Акимович

Рождение ребёнка
27.03.1904

Дочь: Орлова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Орлов Николай Акимович

Рождение ребёнка
01.10.1906

Дочь: Орлова Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Орлов Николай Акимович

Рождение ребёнка
24.06.1908

Сын: Орлов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Орлов Николай Акимович

Рождение ребёнка
26.07.1910

Дочь: Орлова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Орлов Николай Акимович

Рождение ребёнка
23.01.1913

Дочь: Орлова Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Орлов Николай Акимович

Смерть
Неизвестно

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