Орлова (Ермошина) Марфа Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1899 ст.
Рождение ребёнка
11.08.1901
Отец ребёнка: Орлов Николай Акимович
Рождение ребёнка
27.03.1904
Дочь: Орлова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Орлов Николай Акимович
Рождение ребёнка
01.10.1906
Дочь: Орлова Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Орлов Николай Акимович
Рождение ребёнка
24.06.1908
Отец ребёнка: Орлов Николай Акимович
Рождение ребёнка
26.07.1910
Дочь: Орлова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Орлов Николай Акимович
Рождение ребёнка
23.01.1913
Дочь: Орлова Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Орлов Николай Акимович
Смерть
Неизвестно