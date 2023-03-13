Сычева (Перехватова КУвшинова) Ксения Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСычева (Перехватова КУвшинова) Ксения Ларионова

Сычева (Перехватова КУвшинова) Ксения Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перехватовъ Ипатъ

Мать: Перехватова (Серкова) Маремьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сычевъ Венедиктъ

Рождение ребёнка
27.10.1890

Дочь: Гудомарова (Сычева) Зинаида

Отец ребёнка: Сычевъ Венедиктъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.02.1893

Дочь: Булавина (Сычева) Евдокия

Отец ребёнка: Сычевъ Венедиктъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1895

Сын: Сычевъ Василий

Отец ребёнка: Сычевъ Венедиктъ

Рождение ребёнка
02.09.1897

Сын: Сычевъ Петръ

Отец ребёнка: Сычевъ Венедиктъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Сычева Марья

Отец ребёнка: Сычевъ Венедиктъ

Рождение ребёнка
28.12.1902

Сын: Сычевъ Василий

Отец ребёнка: Сычевъ Венедиктъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1905

Сын: Сычевъ Сергей

Отец ребёнка: Сычевъ Венедиктъ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.