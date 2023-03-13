Сычева (Перехватова КУвшинова) Ксения Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перехватовъ Ипатъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сычевъ Венедиктъ
Рождение ребёнка
27.10.1890
Дочь: Гудомарова (Сычева) Зинаида
Отец ребёнка: Сычевъ Венедиктъ
Рождение ребёнка
24.02.1893
Дочь: Булавина (Сычева) Евдокия
Отец ребёнка: Сычевъ Венедиктъ
Рождение ребёнка
28.07.1895
Сын: Сычевъ Василий
Отец ребёнка: Сычевъ Венедиктъ
Рождение ребёнка
02.09.1897
Сын: Сычевъ Петръ
Отец ребёнка: Сычевъ Венедиктъ
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Сычева Марья
Отец ребёнка: Сычевъ Венедиктъ
Рождение ребёнка
28.12.1902
Сын: Сычевъ Василий
Отец ребёнка: Сычевъ Венедиктъ
Рождение ребёнка
18.09.1905
Сын: Сычевъ Сергей
Отец ребёнка: Сычевъ Венедиктъ