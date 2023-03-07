Булавина (Сычева) Евдокия
Место рождения
Дата рождения24.02.1893
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1893
Отец: Сычевъ Венедиктъ
Мать: Сычева Ксения Ларионова
Бракосочетание
24.01.1911
Муж: Булавинъ Федоръ
Рождение ребёнка
07.02.1912
Сын: Булавинъ Василий
Отец ребёнка: Булавинъ Федоръ
Рождение ребёнка
15.06.1913
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Булавинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1920
Сын: Булавинъ Василий
Отец ребёнка: Булавинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1924
Сын: Булавинъ Константинъ
Отец ребёнка: Булавинъ Федоръ
Рождение ребёнка
18.02.1926
Сын: Булавинъ Викторъ
Отец ребёнка: Булавинъ Федоръ
Смерть
1967