Булавина (Сычева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булавина (Сычева) Евдокия

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.02.1893

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1893

Отец: Сычевъ Венедиктъ

Мать: Сычева Ксения Ларионова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1911

Муж: Булавинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1912

Сын: Булавинъ Василий

Отец ребёнка: Булавинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1913

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Булавинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1920

Сын: Булавинъ Василий

Отец ребёнка: Булавинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1924

Сын: Булавинъ Константинъ

Отец ребёнка: Булавинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1926

Сын: Булавинъ Викторъ

Отец ребёнка: Булавинъ Федоръ

Смерть
1967
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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