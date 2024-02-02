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Попенко Александра Ивановна
Попенко Александра Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Попенко Иван
Мать
Попенко (Тыщенко) Елизавета
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Попенко Иван
Мать:
Попенко Елизавета
Смерть
Неизвестно
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