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Баскарев Александр Евгеньевич

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Место рождения

Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.09.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Сын диакона Спасо-Преображенской Кокшенгской церкви Тотеского уезда Александра Баскарева.
Работа или профессия
?.08.1873 ст.
Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Определён на штатное место пономаря.
Работа или профессия
1873
Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Выпущен из 3 класса Вологодской Семинарии для поддержания осиротевшего семейства после смерти отца и определен на сверхштатную причетническую должность к Спасо-Преображенской Кокшенгской церкви.
Работа или профессия
С 1873 по 1876
Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Учитель в Спасском начальном земском училище.
Работа или профессия
25.09.1874 ст.
Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Зачислен в штат псаломщиком и посвящен в стихарь.
Бракосочетание
Около 1876

Жена: Баскарева Ольга Николаевна

Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.08.1877

Дочь: Казанская Вера Александровна

Мать ребёнка: Баскарева Ольга Николаевна

Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.04.1879 ст.

Дочь: Мальцева Глафира Александровна

Мать ребёнка: Баскарева Ольга Николаевна

Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
26.09.1879 ст.
Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен во диакона.
Рождение ребёнка
16.04.1883 ст.

Сын: Баскарев Николай Александрович

Мать ребёнка: Баскарева Ольга Николаевна

Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.03.1885 ст.

Дочь: Баскарева Лариса Александровна

Мать ребёнка: Баскарева Ольга Николаевна

Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.01.1890 ст.

Дочь: Баскарева Мария Александровна

Мать ребёнка: Баскарева Ольга Николаевна

Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 25.01.1905 ст.
Заведующий библиотекой и книжным складом Кокшенгского Феодосиевского братства.
Смерть
Неизвестно
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