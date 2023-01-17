Баскарев Александр Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения04.09.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын диакона Спасо-Преображенской Кокшенгской церкви Тотеского уезда Александра Баскарева.
Работа или профессия
?.08.1873 ст.
Определён на штатное место пономаря.
Работа или профессия
1873
Выпущен из 3 класса Вологодской Семинарии для поддержания осиротевшего семейства после смерти отца и определен на сверхштатную причетническую должность к Спасо-Преображенской Кокшенгской церкви.
Работа или профессия
С 1873 по 1876
Учитель в Спасском начальном земском училище.
Работа или профессия
25.09.1874 ст.
Зачислен в штат псаломщиком и посвящен в стихарь.
Бракосочетание
Около 1876
Рождение ребёнка
12.08.1877
Дочь: Казанская Вера Александровна
Мать ребёнка: Баскарева Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
12.04.1879 ст.
Дочь: Мальцева Глафира Александровна
Мать ребёнка: Баскарева Ольга Николаевна
Работа или профессия
26.09.1879 ст.
Рукоположен во диакона.
Рождение ребёнка
16.04.1883 ст.
Сын: Баскарев Николай Александрович
Мать ребёнка: Баскарева Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
20.03.1885 ст.
Дочь: Баскарева Лариса Александровна
Мать ребёнка: Баскарева Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
14.01.1890 ст.
Дочь: Баскарева Мария Александровна
Мать ребёнка: Баскарева Ольга Николаевна
Работа или профессия
С 25.01.1905 ст.
Заведующий библиотекой и книжным складом Кокшенгского Феодосиевского братства.
Смерть
Неизвестно