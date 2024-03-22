Павлова (Захарова) Евпраксия Никандровна
Место рождения
Дата рождения1804 ст.
Дата смерти1872 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Бракосочетание
22.06.1826 ст.
Рождение ребёнка
12.05.1827 ст.
Дочь: Павлова Гликерия Иларионовна
Отец ребёнка: Павлов Иларион Евфимиевич
Рождение ребёнка
20.11.1828 ст.
Дочь: Павлова Стефанида Иларионовна
Отец ребёнка: Павлов Иларион Евфимиевич
Рождение ребёнка
26.01.1831 ст.
Дочь: Павлова Мария Иларионовна
Отец ребёнка: Павлов Иларион Евфимиевич
Рождение ребёнка
31.05.1836 ст.
Сын: Павлов Феодор Иларионович
Отец ребёнка: Павлов Иларион Евфимиевич
Рождение ребёнка
1841 ст.
Сын: Павлова Савелий Иларионович
Отец ребёнка: Павлов Иларион Евфимиевич
Рождение ребёнка
02.04.1844 ст.
Сын: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович
Отец ребёнка: Павлов Иларион Евфимиевич
Рождение ребёнка
18.01.1847 ст.
Сын: Павлов Григорий Иларионович
Отец ребёнка: Павлов Иларион Евфимиевич
Смерть
1872 ст.