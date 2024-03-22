Павлова (Захарова) Евпраксия Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Захарова) Евпраксия Никандровна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

1872 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: Захаров Никандр Захарович

Мать: Захарова Надежда Ефимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.06.1826 ст.

Муж: Павлов Иларион Евфимиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.05.1827 ст.

Дочь: Павлова Гликерия Иларионовна

Отец ребёнка: Павлов Иларион Евфимиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1828 ст.

Дочь: Павлова Стефанида Иларионовна

Отец ребёнка: Павлов Иларион Евфимиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1831 ст.

Дочь: Павлова Мария Иларионовна

Отец ребёнка: Павлов Иларион Евфимиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.05.1836 ст.

Сын: Павлов Феодор Иларионович

Отец ребёнка: Павлов Иларион Евфимиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Павлова Савелий Иларионович

Отец ребёнка: Павлов Иларион Евфимиевич

Рождение ребёнка
02.04.1844 ст.

Сын: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович

Отец ребёнка: Павлов Иларион Евфимиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1847 ст.

Сын: Павлов Григорий Иларионович

Отец ребёнка: Павлов Иларион Евфимиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1872 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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