Захарова (Ефимова) Надежда Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1775 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1795 ст.
Рождение ребёнка
12.01.1797 ст.
Дочь: Захарова Татьяна Никандровна
Отец ребёнка: Захаров Никандр Захарович
Рождение ребёнка
10.01.1799 ст.
Сын: Захаров Павел Никандрович
Отец ребёнка: Захаров Никандр Захарович
Рождение ребёнка
18.03.1802 ст.
Дочь: Захарова Дарья Никандровна
Отец ребёнка: Захаров Никандр Захарович
Рождение ребёнка
09.10.1810 ст.
Дочь: Захарова Пелагея Никандровна
Отец ребёнка: Захаров Никандр Захарович
Рождение ребёнка
03.07.1813 ст.
Дочь: Захарова Марфа Никандровна
Отец ребёнка: Захаров Никандр Захарович
Рождение ребёнка
06.01.1818 ст.
Дочь: Захарова Сиклития Никандровна
Отец ребёнка: Захаров Никандр Захарович
Рождение ребёнка
18.06.1820 ст.
Дочь: Захарова Марфа Никандровна
Отец ребёнка: Захаров Никандр Захарович
Смерть
Неизвестно