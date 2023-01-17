Захарова (Ефимова) Надежда Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Ефимова) Надежда Ефимовна

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1775 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.10.1795 ст.

Муж: Захаров Никандр Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.01.1797 ст.

Дочь: Захарова Татьяна Никандровна

Отец ребёнка: Захаров Никандр Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1799 ст.

Сын: Захаров Павел Никандрович

Отец ребёнка: Захаров Никандр Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.03.1802 ст.

Дочь: Захарова Дарья Никандровна

Отец ребёнка: Захаров Никандр Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.10.1810 ст.

Дочь: Захарова Пелагея Никандровна

Отец ребёнка: Захаров Никандр Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.07.1813 ст.

Дочь: Захарова Марфа Никандровна

Отец ребёнка: Захаров Никандр Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1818 ст.

Дочь: Захарова Сиклития Никандровна

Отец ребёнка: Захаров Никандр Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.06.1820 ст.

Дочь: Захарова Марфа Никандровна

Отец ребёнка: Захаров Никандр Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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