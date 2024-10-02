Jekkonen (Гаврилова) Февронья Гавриловна (Feuronia Gaurilantytär) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jekkonen (Гаврилова) Февронья Гавриловна (Feuronia Gaurilantytär)

Место рождения

Äimäjärvi, Suistamo, Finland

Дата рождения

1756

Дата смерти

?.09.1832

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Gaurila Laurenteinpoika

Мать: (Judina) Tatjana Judantytär

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Jekkonen Иван Яковлевич (Ivan Jaakonpoika)

Отец ребёнка: Jekkonen Яков Еремеевич (Jaakko Jeremeinpoika)

Бракосочетание
04.06.1774

Муж: Jekkonen Яков Еремеевич (Jaakko Jeremeinpoika)

Рождение ребёнка
Вычислено 1783

Сын: Jekkonen Николай Яковлевич (Nikolai Jaakonpoika)

Отец ребёнка: Jekkonen Яков Еремеевич (Jaakko Jeremeinpoika)

Смерть
?.09.1832

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