Jekkonen (Гаврилова) Февронья Гавриловна (Feuronia Gaurilantytär)
Место рожденияÄimäjärvi, Suistamo, Finland
Дата рождения1756
Дата смерти?.09.1832
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Jekkonen Иван Яковлевич (Ivan Jaakonpoika)
Отец ребёнка: Jekkonen Яков Еремеевич (Jaakko Jeremeinpoika)
Бракосочетание
04.06.1774
Рождение ребёнка
Вычислено 1783
Сын: Jekkonen Николай Яковлевич (Nikolai Jaakonpoika)
Отец ребёнка: Jekkonen Яков Еремеевич (Jaakko Jeremeinpoika)
Смерть
?.09.1832