Jekkonen Яков Еремеевич (Jaakko Jeremeinpoika) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиJekkonen Яков Еремеевич (Jaakko Jeremeinpoika)

Jekkonen Яков Еремеевич (Jaakko Jeremeinpoika)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1756

Дата смерти

04.01.1815

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Jekkonen Иван Яковлевич (Ivan Jaakonpoika)

Мать ребёнка: Jekkonen (Гаврилова) Февронья Гавриловна (Feuronia Gaurilantytär)

Бракосочетание
04.06.1774

Жена: Jekkonen (Гаврилова) Февронья Гавриловна (Feuronia Gaurilantytär)

Рождение ребёнка
Вычислено 1783

Сын: Jekkonen Николай Яковлевич (Nikolai Jaakonpoika)

Мать ребёнка: Jekkonen (Гаврилова) Февронья Гавриловна (Feuronia Gaurilantytär)

Смерть
04.01.1815

Мы используем куки для улучшения работы сайта.