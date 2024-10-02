Jekkonen Яков Еремеевич (Jaakko Jeremeinpoika)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1756
Дата смерти04.01.1815
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Jekkonen Иван Яковлевич (Ivan Jaakonpoika)
Мать ребёнка: Jekkonen (Гаврилова) Февронья Гавриловна (Feuronia Gaurilantytär)
Бракосочетание
04.06.1774
Рождение ребёнка
Вычислено 1783
Сын: Jekkonen Николай Яковлевич (Nikolai Jaakonpoika)
Мать ребёнка: Jekkonen (Гаврилова) Февронья Гавриловна (Feuronia Gaurilantytär)
Смерть
04.01.1815