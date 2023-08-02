Муравьева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1978

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбатюк Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Горбатюк Алексей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбатюк Алексей Степанович

Рождение ребёнка
05.11.2020

Дочь: Горбатюк Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Горбатюк Алексей Степанович

Рождение ребёнка
2022

Сын: Горбатюк Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Горбатюк Алексей Степанович

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