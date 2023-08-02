Муравьева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбатюк Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Горбатюк Алексей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.2020
Дочь: Горбатюк Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Горбатюк Алексей Степанович
Рождение ребёнка
2022
Сын: Горбатюк Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Горбатюк Алексей Степанович