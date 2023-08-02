Горбатюк Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатюк Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1973

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1978 г.р.
1978 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1973

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.02.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Наталья

Рождение ребёнка
05.11.2020

Дочь: Горбатюк Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Муравьева Екатерина

Рождение ребёнка
2022

Сын: Горбатюк Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Муравьева Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбатюк Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Муравьева Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева Екатерина

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