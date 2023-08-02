Горбатюк Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1973
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1973
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.02.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова Наталья
Рождение ребёнка
05.11.2020
Дочь: Горбатюк Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Муравьева Екатерина
Рождение ребёнка
2022
Сын: Горбатюк Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Муравьева Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбатюк Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Муравьева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муравьева Екатерина