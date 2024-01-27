Сысоева Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Сысоев Ефим Федорович

Отец ребёнка: Сысоев Федор Яковлевич

с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1854

Сын: Сысоев Кирей Федорович

Отец ребёнка: Сысоев Федор Яковлевич

с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Федосья Федоровна

Отец ребёнка: Сысоев Федор Яковлевич

с.Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1859

Сын: Сысоев Иван Федорович

Отец ребёнка: Сысоев Федор Яковлевич

с.Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1862

Сын: Сысоев Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Сысоев Федор Яковлевич

с.Ново-Саратовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Федор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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