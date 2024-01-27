Сысоева Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Сысоев Федор Яковлевич
с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Сысоев Федор Яковлевич
с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Федосья Федоровна
Отец ребёнка: Сысоев Федор Яковлевич
с.Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Сысоев Федор Яковлевич
с.Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Сысоев Федор Яковлевич
с.Ново-Саратовка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно