Афлятунов Ахметша Афлятунович
Место рождения
Дата рождения08.08.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1897
Отец: Афлятун Абдулнафиков
Мать: Шамсижахан
Рождение ребёнка
09.11.1920
Сын: Мухаметханафия Ахметшевич
Мать ребёнка: Шамсинур
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1932
Место жительства
Неизвестно