Афлятунов Ахметша Афлятунович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афлятунов Ахметша Афлятунович

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.08.1897

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1897

Отец: Афлятун Абдулнафиков

Мать: Шамсижахан

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.11.1920

Сын: Мухаметханафия Ахметшевич

Мать ребёнка: Шамсинур

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсинур

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсинур

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсинур

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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