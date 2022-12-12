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Шамсинур

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1901

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.11.1920

Сын: Мухаметханафия Ахметшевич

Отец ребёнка: Афлятунов Ахметша Афлятунович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афлятунов Ахметша Афлятунович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афлятунов Ахметша Афлятунович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афлятунов Ахметша Афлятунович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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