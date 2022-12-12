Шамсинур
Место рождения
Дата рождения1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1920
Сын: Мухаметханафия Ахметшевич
Отец ребёнка: Афлятунов Ахметша Афлятунович
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1932
Место жительства
Неизвестно